МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013 года — начала 2014 года, следует из заявления регулятора. Решение совпало с ожиданиями рынка.

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Совет директоров Банка России 24 апреля 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,50% годовых. Ситуация кардинально изменилась с момента заседания Совета директоров в марте. Для борьбы с пандемией коронавируса существенные ограничительные меры введены и в мире, и в России, что негативно отражается на экономической активности. Это создает значительное и продолжительное дезинфляционное влияние на динамику цен со стороны совокупного спроса, что компенсирует эффекты временных проинфляционных факторов, в том числе связанных с падением цены на нефть. При этом ситуация на глобальных финансовых рынках стабилизировалась после периода особенно высокой волатильности в марте. Банк России пересмотрел базовый сценарий прогноза и переходит в область мягкой денежно-кредитной политики. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,8–4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Динамика инфляции в этом году и далее будет во многом формироваться под влиянием глубокого падения внутреннего и внешнего спроса. Ослабление спроса станет существенным дезинфляционным фактором, что связано с текущими и отложенными экономическими эффектами введенных ограничений по борьбе с пандемией коронавируса в России и в мире. Инфляционные ожидания населения и бизнеса повысились, но в условиях снижения спроса их изменение будет иметь краткосрочный характер.

Влияние краткосрочных проинфляционных факторов будет ограниченным. Данные о динамике инфляции в марте и апреле отражают временную реакцию потребительских цен на произошедшее ослабление рубля и эпизоды повышенного спроса на отдельные группы товаров. Годовая инфляция в марте увеличилась до 2,5% (с 2,3% в феврале). По предварительным данным на 20 апреля, годовой темп прироста потребительских цен составил около 3,1%.

В соответствии с базовым прогнозом Банка России и с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,8–4,8% по итогам 2020 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Денежно-кредитные условия в целом не изменились. Изменение процентных ставок на различных сегментах финансового рынка было разнонаправленным. На депозитно-кредитном рынке в основном наблюдалось некоторое повышение процентных ставок, что отражает рост доходности ОФЗ в марте на фоне падения котировок и увеличения премий за риск на глобальном финансовом рынке. В апреле доходности ОФЗ снизились, приблизившись к уровням февраля текущего года. Этому способствовали меры Банка России по поддержанию финансовой стабильности, а также уменьшение волатильности на мировых финансовых рынках, в том числе под влиянием действий центральных банков. Уменьшение доходности ОФЗ создает условия для снижения процентных ставок на других сегментах финансового рынка. Кроме того, принятое Банком России решение о снижении ключевой ставки, а также регуляторные послабления будут противодействовать ужесточению денежно-кредитных условий в связи с возросшими рисками. Это наряду с другими мерами Банка России поддержит кредитование, в том числе в наиболее уязвимых секторах экономики.

Экономическая активность. Распространение пандемии коронавируса в России и ограничительные меры, принятые для борьбы с ней, а также падение внешнего спроса и дальнейшее снижение цен на нефть и другие экспортные товары оказывают значительное негативное влияние на экономическую активность. Опережающие индикаторы, в том числе опросы, свидетельствуют о существенном снижении деловой активности в сфере услуг и обрабатывающей промышленности, а также о сокращении объемов новых заказов на внешнем и внутреннем рынках. Ухудшились настроения и ожидания бизнеса. В этих условиях произойдет снижение ВВП в II квартале текущего года с постепенным восстановлением экономической активности по мере нормализации ситуации с распространением коронавируса и смягчения большинства ограничительных мер в России и в мире.

Параметры базового сценария прогноза Банка России существенно пересмотрены. ВВП снизится на 4–6% в 2020 году. В дальнейшем прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 2,8–4,8% в 2021 году и 1,5–3,5% в 2022 году. В базовый прогноз Банка России заложена средняя цена нефти марки Urals в 27 долларов США за баррель в 2020 году и ее последующее повышение до 35 и 45 долларов США за баррель в 2021 и 2022 годах соответственно.

Динамика восстановления экономики будет в значительной мере зависеть от масштаба и эффективности мер, принимаемых Правительством и Банком России для смягчения последствий пандемии коронавируса.

Инфляционные риски. Дезинфляционные риски для базового сценария в основном связаны с неопределенностью относительно динамики распространения пандемии коронавируса в России и в мире, масштабов возможных мер борьбы с ней и их влияния на экономическую активность, а также скорости восстановления мировой и российской экономики после снятия ограничительных мер.

Краткосрочные проинфляционные риски, связанные с возможным более значительным переносом в цены произошедшего ослабления рубля, а также с эпизодами повышенного спроса на отдельные группы товаров, уменьшились. Однако нарушения логистических цепочек в связи с введением ограничительных мер могут оказывать локальное повышательное влияние на цены. Периоды усиления волатильности на глобальных рынках могут отражаться на курсовых и инфляционных ожиданиях.

При принятии решения по ключевой ставке Банк России также учитывал задачу поддержания финансовой стабильности, особенно в условиях изменчивой конъюнктуры международных товарных и финансовых рынков.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

По итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 24 апреля 2020 года Банк России опубликовал среднесрочный прогноз.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 июня 2020 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России — 13:30 по московскому времени.

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