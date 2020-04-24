МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Спад ВВП России в 2020 году может составить 4-6%, следует из среднесрочного прогноза, который регулятор опубликовал по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. Банк России снизил ключевую ставку до исторического минимума в 5,5% годовых

Прежняя оценка Банка России предполагала, что экономика РФ вырастет на 1,5-2% по итогам текущего года.

На минувшей неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что Банк России проводит глубокий анализ ситуации и 24 апреля представит кардинально измененный макроэкономический прогноз.

Что касается прогноза Банка России по темпам роста экономики в 2021-2022 годах, то регулятор ожидает роста ВВП в следующем году на 2,8-4,8% (прежний прогноз — 1,5-2,5%), в 2022 — на 1,5-3,5% (прежний прогноз — 2-3%).

ПРОГНОЗ НА ВТОРОЙ КВАРТАЛ

Банк России ожидает снижения ВВП РФ во втором квартале с постепенным восстановлением по мере нормализации ситуации с коронавирусом, следует из среднесрочного прогноза, который регулятор опубликовал по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

"Ухудшились настроения и ожидания бизнеса. В этих условиях произойдет снижение ВВП во втором квартале текущего года с постепенным восстановлением экономической активности по мере нормализации ситуации с распространением коронавируса и смягчения большинства ограничительных мер в России и в мире", — говорится в сообщении.

На минувшей неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что Банк России проводит глубокий анализ ситуации и 24 апреля представит кардинально измененный макроэкономический прогноз.

По новому прогнозу ЦБ, спад ВВП России в 2020 году может составить 4-6% (прежняя оценка — рост на 1,5-2%). В 2021 году регулятор ожидает роста ВВП на 2,8-4,8% (прежний прогноз — 1,5-2,5%), в 2022 — на 1,5-3,5% (прежний прогноз — 2-3%).