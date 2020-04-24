МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Ситуация с COVID-19 гораздо хуже, чем со вспышкой свиного гриппа (H1N1) в 2009 году, а экономические последствия для стран могут быть гораздо серьезнее, чем сам коронавирус, когда миллионы людей могут столкнуться с голодом, заявила РИА Новости глава регионального бюро Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН по связям и сотрудничеству на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Центральной Азии и Восточной Европе Абир Этефа.

"Я не думаю, что мы когда-либо испытывали такую серьезность ситуации, даже во время H1N1, какую мы видим сегодня. Представители сферы здравоохранения описали ее как беспрецедентную. Тот факт, что большинство стран закрыты — это что-то совершенно новое для мира. Даже во время H1N1 мы не сталкивались с закрытием аэропортов, границ, абсолютно свободным воздушным пространством, когда никому нельзя въезжать или выезжать из страны", — заявила Этефа.

Пандемия H1N1 продолжалась с января 2009 года до августа 2010 и затронула более 200 стран и территорий. По данным Всемирной организации здравоохранения, от свиного гриппа во всем мире скончались 18 449 человек.

Этефа напомнила, что нынешняя ситуация рассматривается как один из самых серьезных кризисов в области здравоохранении в современной истории и сравнивается с пандемией испанского гриппа 1918 года, которая продолжалась в течение двух лет. Она добавила, что экономические последствия от пандемии могут быть даже более значительными, чем сам вирус, так как миллионы людей могут встать перед выбором — голод или соблюдение правил изоляции.

"Последствия будут огромными для миллионов людей по всему миру, которые зависят от зарплат, чтобы прокормить семью. Наша задача в том, чтобы повысить осведомленность людей о кризисе и будущем миллионов людей, которые будут им затронуты", — отметила Этефа.

Ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что если не начать действовать уже сейчас, то в будущем человечество может столкнуться с голодом "библейского масштаба". Во вторник Всемирная продовольственная программа в своих прогнозах заявила, что около 130 миллионов человек в мире к концу 2020 года будут голодать из-за последствий COVID-19.