НЕФТЬ УШЛА В МИНУС

В понедельник стоимость американской нефти марки WTI с поставкой в мае впервые в истории достигла отрицательной стоимости. На Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) цена майских фьючерсов на WTI опускалась до минус 40,32 доллара за баррель. Во вторник упали в цене и июньские фьючерсы: нефть WTI дешевела до 6,55 доллара за баррель, цена Brent опускалась ниже 18 долларов. Эксперты не связывают это с ценовой войной между Россией и Саудовской Аравией – по их мнению, ни та, ни другая страна не ожидали такого коллапса. Основная проблема для продавцов нефти связана со снижением спроса на это сырье при уже заполненных хранилищах с нефтью. Однако речь идет о бумажной цене, связанной с техническими особенностями торгов, а не о стоимости реальной нефти – она не была и не может быть отрицательной, объяснили эксперты.

Нефть Brent и Urals не проваливались в отрицательную зону, но находились на минимумах 1999 года. Во вторник цены на июньские фьючерсы нефти марок Brent и WTI обрушились на 23% и 29%, затем начался рост. В четверг цены восстановились примерно до 18 долларов и 23 долларов за баррель соответственно. Это произошло на новостях о снижении добычи и напряженности на Ближнем Востоке. В пятницу утром мировые цены на нефть после утреннего роста перешли к снижению, однако до отрицательных значений пока далеко. Эксперты полагают, что стабильного удорожания нефти мы не увидим до явной победы над коронавирусом. На этой неделе Всемирный банк ухудшил прогноз средней цены на нефть в текущем году до 35 долларов за баррель по сравнению с октябрьским прогнозом в 58 долларов.

ВСЕ В СУД!

Еще одна новость, связанная с уходом нефти в "минусовую" зону, появилась в пятницу. Как стало известно, инвесторы готовят коллективный иск к Московской бирже из-за закрытия майских фьючерсов на нефть WTI по минус 37,63 доллара за баррель, в котором потребуют признать это незаконным и возместить понесенные убытки. На Мосбирже торги этим фьючерсом в понедельник завершились раньше и на отметке 8,84 доллара. А NYMEX по итогам продолжавшихся в тот день торгов определила цену исполнения контракта в минус 37,63 доллара. Мосбиржа 21 апреля торги этим фьючерсом не проводила из-за неготовности брокерских и клиринговых систем к работе с отрицательными ценами, а цену экспирации взяла по обычному регламенту с NYMEX.

По мнению юристов, инвесторы понесли серьезные убытки из-за неподготовленности Мосбиржи к торговле фьючерсами с отрицательными ценами: участники торгов были полностью лишены возможности повлиять на сделку, закрыть позицию или выставить стоп-лосс. Таким образом, к исполнению данных контрактов может быть применено положение об обстоятельствах непреодолимой силы. В настоящее время идет сбор истцов, сумма иска может составить около 1 миллиарда рублей, сообщила юридическая компания Milton Legal, представляющая интересы пострадавших. По ее данным, инвесторы предпринимали ряд попыток найти общий язык с Мосбиржей и Центробанком, однако получили отказ на все обращения с просьбой признать недействительными результаты спорных торгов.

А БЫЛА ЛИ УТЕЧКА?

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США начала расследование в отношении неназванных трейдеров, которые с помощью инсайдерской информации о позиции России в переговорах по сделке ОПЕК+ в марте могли заработать на колебаниях нефтяных цен. Аналогичное расследование начало и Управление по финансовому надзору Великобритании. Как пишет Блумберг, регуляторы начали проверку сделок до краха фьючерсов на американскую нефть WTI в понедельник. Личности трейдеров не могут быть установлены, но они не являются российскими официальными лицами. Однако, по данным Блумберг, "лица, которые делают ставки, привлекают людей, связанных с Кремлем". Уточнялось также, что лица, ставшие частью расследования, не имели в прошлом истории торговли фьючерсами.

Эксперты высказали мнение, что "слив" инсайдерской информации, в том числе затрагивающий лиц на государственном уровне, не такое уж маловероятное событие. Кризисные периоды привлекают спекулянтов всех мастей, так как в это время можно заработать гораздо больше, чем в период стабильности, поэтому шанс утечки возрастает. Однако никаких доказательств, что данный "слив" все же был и к нему причастны люди из российской элиты, нет. Не установлены и конкретные имена подозреваемых — пока лишь ясно, что они не являются чиновниками из России. Пока вся эта ситуация напоминает "охоту на ведьм". США постоянно пытаются найти "российский след" и во всем обвинить Россию, делают вывод эксперты.

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На этой неделе президент Владимир Путин провел совещание о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования. Помощь гражданам в сфере кредитования должна быть оказана вовремя, абстрактные обещания здесь никому не нужны, заявил он. Президент поручил Центробанку и правительству обеспечить доступность банковских продуктов и льготных программ кредитования для граждан, внеся необходимые изменения в нормативную базу. В свою очередь, ЦБ РФ заверил, что готов вводить новые необходимые в текущей ситуации меры в сфере кредитования. Говоря о поддержке строительной сферы, Путин поручил до 1 мая принять меры по отмене штрафов, предоставить компании "Дом.РФ" госгарантии на 50 млрд рублей и утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых. Кабмин до 20 мая продумает включение стройотрасли в список наиболее пострадавших от COVID и направит более 9,5 млрд руб на помощь по ипотеке многодетным.

Ряд решений кабмин принял в целях исполнения поручений, данных президентом ранее. Так, до 2021 года продлены разрешения в авиаотрасли, недропользовании, промбезопасности. Конкретизированы суммы поддержки авиаотрасли: авиакомпании РФ могут получить господдержку в 7,6 млрд рублей за март и далее ежемесячно, а аэропорты РФ могут получить 2,1 млрд рублей господдержки. Кабмин также сообщил, что максимальное пособие по безработице, о котором ранее объявил Путин, могут получить более 3,2 млн россиян. В апреле-июне по 3 тысячи рублей будет выплачено на каждого ребенка, чьи родители признаны безработными.

100 ДНЕЙ МИШУСТИНА

На этой неделе эксперты обратили внимание на весьма занимательную дату – 100 дней премьерства Михаила Мишустина. Указ Путина о его назначении председателем правительства вышел 16 января 2020 года спустя день после того, как его предшественник Дмитрий Медведев подал в отставку вместе со всем кабмином. Сто дней – знаковый срок, по истечении которого принято оценивать первые результаты деятельности чиновника на новом посту. За это время Мишустин и обновленный им кабмин столкнулись с форс-мажорными обстоятельствами: распространение коронавируса отодвинуло на второй план ускорение реализации нацпроектов и технологизацию – задачи, для которых они и были назначены. Правительству пришлось в оперативном режиме создать работоспособную команду по внедрению экстренных мер спасения экономики.

Эксперты констатируют, что до Мишустина в России не было ни одного премьера, который начинал бы с одной повесткой, но был вынужден следовать другой. По их мнению, Мишустин смог показать себя как эффективный руководитель, не допустив принципиальных и серьезных ошибок. В целом он прошел испытание форс-мажором, считают они. Часть из мер уже сработали, но пока "буксует" поддержка малого и среднего бизнеса, есть "перегибы" в сфере здравоохранения. В перспективе кабмину необходимо будет решать гуманитарные задачи защиты российских граждан от пандемии одновременно с вопросами восстановления и развития российской экономики. Впереди стоит запуск экономики и нормальное ее функционирование, а уже затем цифровизация и исполнение нацпроектов, для чего изначально собирали команду Мишустина.

ЦБ ИДЕТ НА РЕКОРД

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013 года — начала 2014 года. Кроме того, регулятор вернул сигнал в релиз по ключевой ставке: регулятор допускает возможность её дальнейшего снижения на ближайших заседаниях. Этот сигнал ЦБ убрал из релиза по итогам заседания совета директоров 20 марта. Регулятор подчеркивает, что будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

По оценке ЦБ, годовая инфляция в России на 20 апреля составила около 3,1%. По итогам 2020 года прогноз по инфляции повышен до 3,8-4,8% с 3,5-4%. Банк России также поменял прогноз по темпам роста ВВП РФ — если ранее он ожидал, что экономика РФ вырастет на 1,5-2% по итогам текущего года, то теперь ждет спада в 4-6%. В целом по году регулятор ожидает снижения ВВП РФ во II квартале с постепенным восстановлением. ЦБ также понизил прогноз среднегодовой цены на нефть марки Urals в 2020 году до 27 долларов за баррель c 55 долларов за баррель. Снижен и прогноз на 2021-2022 годы. Прогноз по чистому оттоку капитала из РФ за 2020 год сохранен на уровне 15 млрд долларов.

"КОРОНАФОН" ОТ APPLE

Продажи новейшего и самого бюджетного на сегодня смартфона от компании Apple iPhone SE начинаются в четырех десятках стран 24 апреля. Стартовая цена на новинку по предзаказу — 399 долларов (39,9 тысячи рублей) за минимальный объем памяти в 64 гигабайта. Это второе "пришествие" SE в истории компании – производство предыдущей модели было прекращено в 2018 году. К радости поклонников iPhone SE, его новая модель по большей части сохранила главные качества — компактность и доступную цену, при этом сохранив и даже расширив свои возможности. Создатели оснастили новое устройство самым быстрым процессором в iPhone — A13 Bionic. Новинка получила дисплей Retina HD, имеет улучшенную камеру, поддерживает беспроводную зарядку с помощью устройств стандарта Qi, а также возможность быстрой зарядки — до 50 процентов за 30 минут. Гаджет представлен в трех цветах: черном, белом и красном.

Одной из главных особенностей нового iPhone SE стало то, что он "появился на свет" в пик пандемиии коронавируса, а потому стал первым смартфоном компании Apple, оставшимся без помпезной "премьеры" на спецконференции в Силиконовой Долине. По той же причине продажи будут идти по большей части онлайн. Оставить заказ можно на сайте компании, после чего вам доставят покупку "бесконтактным способом". Офлайн-продажи возможны в магазинах, которые работают как салоны связи. В случае если вас не устроит новинка, вернуть ее можно будет также по почте или в магазин Apple в течение двух недель после возобновления ими работы. По мнению экспертов, iPhone SE завоюет популярность у россиян, как и другая продукция Apple – благодаря удачному сочетанию качества и низкой в сравнении с другими моделями цены.​



