МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Экономика России в 2020 году может снизиться на 20%, если ограничительные меры против коронавируса затянутся на полгода, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Если мы сегодня ничего не будем принимать, то угрозы очень большие. Мы подсчитали, что если шесть месяцев будет карантин, то ВВП может снизиться до 20% и даже более", — сказал он на пресс-конференции в пятницу.

По мнению Титова, самая большая проблема "даже не выделить деньги, а довести до конкретного получателя эту поддержку".

Омбудсмен поддержал идею замдиректора Центра макроэкономического анализа (ЦМАКП) Владимира Сальникова изменить принцип распределения ресурсов: перейти от "компенсационной поддержки пострадавших" к "авансовой помощи нуждающимся".

"Хорошее очень было предложение со стороны Сальникова из ЦМАКП в газете "Коммерсант", мы целиком его поддерживаем: что по факту заявления может получать МРОТ в период карантина каждый житель страны и члены его семьи. Если это будет реализовано, мы считаем, что падение ВВП можно остановить где-то на минус 2%", — сказал Титов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса. Месяц с 30 марта по 30 апреля объявлен в стране нерабочим.