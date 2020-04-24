МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ полагает, что уже в текущем квартале большинство ограничений из-за коронавируса в РФ будет сниматься, и далее пойдёт восстановление экономической активности, об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-пресс-конференции.

"В наших расчетах мы полагаем, что постепенно во втором квартале большинство ограничений будет сниматься или существенно снижаться, тогда в третьем-четвертом кварталах можно ожидать восстановления экономической активности в измерении квартал к кварталу", — сказала глава регулятора.

Совет директоров Банка России ранее в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5,50% годовых.