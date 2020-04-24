МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Безработица в России в марте 2020 года выросла до 4,7% после 4,6% в феврале, следует из данных Росстата.

"Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в марте 2020 года составил 4,7%", — говорится в документе.

Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в марте 2020 года составила 74,9 миллиона человек, из них 71,4 миллиона человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,5 миллиона человек — как безработные.