МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ поддерживает прямые бюджетные выплаты бизнесу и гражданам в текущей сложной ситуации, но не следует путать такую поддержку с "вертолетными" деньгами — печатанием денег и раздачей их населению, поскольку это может привести к негативным последствиям, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-пресс-конференции.

"Мы поддерживаем прямые выплаты гражданам и бизнесу в сложный период, бюджетные трансферты в этот период… Кредиты, кредитные ставки — они имеют значение, но сейчас для людей больше важна прямая поддержка. И мы видим, что и бизнес, и люди опасаются увеличивать на будущее кредитную свою нагрузку", — сказала Набиуллина.

"И правительство применяет такие меры поддержки, это бюджетные меры поддержки и гранты, и пособий по безработице увеличение, и выплаты особо нуждающимся категориям, и помощь семьям, но просьба не путать это с денежно-кредитной политикой и так называемыми "вертолетными" деньгами — с печатанием денег Центральным банком и раздачей их населению", — отметила она.

По словам главы ЦБ, никто в мире ещё не применяет эти меры, хотя обсуждают их. "Даже если представить, что мы, как Центральный банк, напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке, к чему это приведет? Я напомню девяностые годы. Это приведет к взрыву инфляции, и людям, которые получат эти денежные знаки, будет на них тяжело что-то купить, потому что все эти выплаты будут обесценены ростом цен, и это неизбежно в такой ситуации. Наша задача — сохранить сбережения, сохранить зарплаты, сохранить покупательную способность", — подчеркнула она.