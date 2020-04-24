МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Ситуация в экономике РФ сейчас существенно отличается от кризиса 2014-2015 годов, и необходимости в ужесточении денежно-кредитной политики нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Во-первых, подходы к политике не пересмотрели, потому что ситуация сейчас кардинально отличается от ситуации 2014-2015 года. У нас сейчас и курс плавающий, и нет тех девальвационных, инфляционных рисков, и инфляционные ожидания более заякорены сейчас, чем это было в 2014-2015 году, поэтому необходимости реагировать на ситуацию, особенно тогда связанную с рисками финансовой стабильности, такой необходимости сейчас абсолютно нет. И поэтому мы видим, наоборот, пространство для смягчения политики", — сказала она в ходе онлайн-пресс-конференции.

"Да, мы снижали полгода назад ставку, но, действительно, не такими темпами, которые сейчас требуются, когда будут существенно, уже сейчас происходят существенные провалы спроса. И мы считаем, что ставка будет эффективнее влиять, когда экономика начнет постепенно выходить из ограничительных мер", — добавила глава ЦБ.

"Почему мы не снижали раньше ее, полгода назад таким же темпом? Ну, скажите пожалуйста, полгода назад мог ли кто-то предположить, что так будет развиваться ситуация с пандемией и она окажет такое влияние на ситуацию в мировой экономике и на ситуацию в России?!" — пояснила Набиуллина.