МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Совет директоров группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) снизил рекомендацию по дивидендам за четвертый квартал 2019 года до 3,12 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

"Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров… утвердить распределение прибыли ПАО "НЛМК" по результатам 2019 года: выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2019 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 17,36 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счёт прибыли прошлых лет. С учётом выплаченных промежуточных дивидендов в сумме 14,24 рубля на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 3,12 рубля на одну обыкновенную акцию", — говорится в сообщении.

На состоявшемся в пятницу годовом общем собрании акционеры не утвердили рекомендованный ранее советом директоров размер дивидендов за четвертый квартал в 5,16 руб на акцию и предложили уменьшить его.

Внеочередное собрание акционеров НЛМК пройдет 29 мая в заочной форме. Реестр для участия в нем закроется 5 мая.

Группа НЛМК — вертикально интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 81% его акций. НЛМК в 2019 году сократил выпуск стали на 10% — до 15,696 миллиона тонн.