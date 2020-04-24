МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в апреле, по окончательной оценке, уменьшился до 71,8 пункта с уровня марта в 89,1 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя до 68 пунктов.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США в апреле, по окончательной оценке, уменьшился до 74,3 пункта с уровня предыдущего месяца в 103,7 пункта, а индекс экономических ожиданий — до 70,1 пункта с 79,7 пункта месяцем ранее.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.