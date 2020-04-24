МОСКВА, 24 апр — Dow Jones. Мировые торговые потоки в феврале продолжили снижаться, при этом темпы этого снижения немного ускорились, так как меры социальной изоляции, направленные на сдерживание коронавируса, распространились на всю Азию.

Данные, опубликованные Нидерландским бюро анализа экономической политики (CPB) в пятницу, показали, что объемы товаров, пересекающих границы, в феврале упали на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем после падения на 1,4% в январе.

Это падение в целом было обусловлено сокращением потоков товаров в Китай и из Китая, тогда как в Японии зафиксировано падение импорта на 8,7%.

Всемирная торговая организация ожидает, что в этом году торговые потоки резко замедлятся, и масштабы этого замедления, возможно, будут самыми большими со времен Великой депрессии.

По словам ВТО, если меры, ограничивающие экономическую активность, в ближайшее время будут сняты, то торговля может начать восстановление во второй половине текущего года, и падение составит всего 13% по сравнению с 2019 годом.

Однако если карантин продлится дольше или он будет вводится повторно, что движение товаров через национальные границы может сократиться на 32%.

Торговые потоки в 2019 году упали, так как мировая экономика замедлилась, а также были введены торговые пошлины в результате торговых споров между США и другими основными экономиками.

— Автор Paul Hannon, paul.hannon@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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