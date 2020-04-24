МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета России в 2020 году может составить 4,5-5% ВВП, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

"Порядка 5%, 4,5-5% — будет дефицит федерального бюджета", — сказал Решетников в эфире телеканала "Россия 1".

Экономика России теряет ежедневно около 100 миллиардов рублей из-за ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией, также сообщил министр.

"В той ситуации, которая сейчас есть, мы в потерях ВВП теряем по всей стране около 100 миллиардов рублей в день. Это очень большие потери, которые мы несем", — сказал Решетников.

Это совокупные издержки экономики, добавил он.