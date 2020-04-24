МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ухудшило прогноз по экономике РФ и теперь ожидает снижения ВВП на 4,8% в текущем году вместо ранее ожидавшегося сокращения на 0,8%, говорится в релизе агентства.

"… В настоящее время мы ожидает сокращения экономики на 4,8% (по сравнению с допущением предыдущего базового сценария — сокращением на 0,8%), учитывая падение внешнего спроса и негативную динамику внутреннего спроса, обусловленную мерами по сдерживанию распространения пандемии коронавируса", — говорится в релизе агентства.

При этом S&P полагает, что в 2021 году российская экономика начнет восстанавливаться, и темпы ее роста достигнут 4,5%. Агентство уточняет, что базовый прогноз может ухудшиться в зависимости от развития ситуации, так как связь между распространением коронавируса и экономическими показателями по-прежнему не ясна. На темпы экономического роста, по данным S&P, будут влиять политические меры, направленные на поддержку экономики домохозяйств.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.