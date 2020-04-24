МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Пакет поддержки американской экономики на фоне ситуации с коронавирусом достиг практически 9 триллионов долларов, сообщил советник президента США Ларри Кудлоу.

"Я думаю, что мы приблизились к 3 триллионам долларов бюджетной помощи, плюс 4 триллиона долларов кредитной помощи Федеральной резервной системы США. Кстати, ФРС сама расширила свой баланс на 2 триллиона долларов… Это пакет поддержки на 9 триллионов", — заявил Кудлоу в эфире телеканала Fox Business.

ФРС США ранее заявила, что готова вложить около 4 триллионов долларов для поддержания ликвидности на финансовом рынке.

Палата представителей США в пятницу приняла пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов. Законопроект выделяет 321 миллиард долларов на продолжение программы поддержки малого бизнеса, 60 миллиардов на другую программу помощи бизнесу при ЧС, 75 миллиардов на поддержку больниц и системы здравоохранения, а также 25 миллиардов на расширение тестирования на коронавирус.

В конце марта конгресс принял пакет поддержки экономики более чем на 2 триллиона долларов. Некоторые выделенные средства, такие как 350 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса, уже закончились.