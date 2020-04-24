ВАШИНГТОН, 24 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на 500 миллиардов долларов, сообщили журналисты президентского пула.

Законопроект объемом в 484 миллиарда долларов выделяет, в частности, 321 миллиард долларов на продолжение программы поддержки малого бизнеса, 60 миллиардов долларов на программу помощи бизнесу при ЧС, 75 миллиардов долларов долларов на поддержку больниц и системы здравоохранения, а также 25 миллиардов долларов на расширение тестирования на коронавирус.

В конце марта конгресс принял пакет поддержки экономики более чем на 2 триллиона долларов. Некоторые выделенные средства, такие как 350 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса, уже закончились.