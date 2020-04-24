МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Нерезиденты с 17 по 23 апреля продали российских акций на биржевом рынке РФ на 3,2 миллиарда рублей в нетто-выражении, сообщает Центробанк в своём еженедельном аналитическом обзоре.

"Нетто-продажи нерезидентов на биржевом рынке акций сократились в пять раз по сравнению с сопоставимым предыдущим периодом и составили 3,2 миллиарда рублей", — говорится в обзоре регулятора.

Ранее ЦБ сообщал, что нерезиденты с 9 по 15 апреля продали акции эмитентов РФ на 15,5 миллиарда рублей.