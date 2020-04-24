МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Доля положительных решений банков в отношении реструктуризации задолженности и выдачи новых кредитов малому и среднему бизнесу в период с 11 по 17 апреля заметно возросла по сравнению с предыдущей неделей, говорится в еженедельном бюллетене Банка России "Финансовый пульс".

ЦБ указывает, что доля обратившихся за реструктуризацией и/или новым кредитом за неделю с 11 по 17 апреля остается на том же уровне, что и неделю назад (4–10 апреля). Это в два раза выше, чем доля за период с 20 марта по 3 апреля (23% против 12% респондентов).

"Банк России еженедельно проводит опрос субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) о потребности в реструктуризации имеющейся задолженности или получении нового кредита. По результатам ответов, полученных от 6104 предприятий: за последнюю неделю доля положительных решений банков в отношении реструктуризации задолженности и выдачи новых кредитов заметно возросла (с 35 до 55% удовлетворенных запросов на реструктуризацию и с 12 до 16% – на новые кредиты)", — сказано в материалах регулятора.

Наиболее применяемый банками вид реструктуризации – кредитные каникулы – составил 20,1% всех реструктуризаций. В том числе по 6,6% реструктуризаций к кредитным каникулам были добавлены такие меры, как снижение ставки, списание пени и штрафов, пролонгация кредитного договора.

Что касается заявок на новые кредиты, то за неделю 22,6% заявок одобрены банками, по 43,3% заявок дан отказ, 32,2% находятся на рассмотрении на дату опроса, 1,9% заявок отозваны предприятиями, указал ЦБ.