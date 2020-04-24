МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить Минфину РФ 6 миллиардов рублей из резервного фонда на возмещение кредитным организациям недополученных доходов по ипотеке под 6,5% годовых, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Выделить Минфину России в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере до 6000000 тысяч рублей на предоставление субсидии акционерному обществу "ДОМ.РФ" в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставный капитал, на цели возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 году по ставке до 6,5 процента годовых, имея в виду достижение результата — улучшение жилищных условий не менее чем 240 тысяч граждан", — говорится в документе.

Добавляется также, что Минфин РФ должен осуществить контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств и предоставить доклад до 1 марта 2021 года.