МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Объем пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по состоянию на 10 апреля достиг 2,846 триллиона рублей, увеличившись с 31 марта на 23,4 миллиарда, или на 0,8%, говорится в еженедельном обзоре Банка России "Финансовый пульс".

Объем пенсионных резервов при этом составил 1,397 триллиона рублей, увеличившись почти на 11 миллиардов рублей, или также на 0,8%.

"Это объясняется в первую очередь положительной переоценкой ОФЗ и корпоративных облигаций на фоне роста рынка", — поясняется в обзоре.