ВАШИНГТОН, 24 апр /ПРАЙМ/. Экономика США будет сокращаться во II квартале 2020 года на 40% на годовой основе на фоне пандемии коронавируса, говорится в прогнозе Бюджетного управления конгресса.

"ВВП с поправкой на инфляцию — реальный ВВП — как ожидается, сократится на 12% во втором квартале, что эквивалентно сокращению на годовой основе на 40% на данный квартал", — говорится в прогнозе.