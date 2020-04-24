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МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Нерезиденты купили 46,1% облигаций федерального займа (ОФЗ) на аукционе Минфина России в среду, говорится в еженедельном обзоре Банка России "Финансовый пульс".

"Минфин России успешно разместил на аукционе в среду пятилетний выпуск ОФЗ с фиксированным купоном на общую сумму 86,7 миллиарда рублей (второй аукцион по размещению бумаг с переменным купонным доходом признан несостоявшимся). Спрос на бумаги предъявили как локальные инвесторы, так и нерезиденты, доля которых в объеме размещения составила 46,1%", — говорится в обзоре.

Минфин РФ на безлимитном аукционе в среду разместил ОФЗ серии 26229 с погашением в ноябре 2025 года при спросе в 141,2 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 105,72% от номинала, доходность по цене отсечения — 6,01% годовых. Средневзвешенная цена составила 105,8485% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,99% годовых.

"Размещение ОФЗ прошло без премии к вторичным торгам. С учетом предыдущих аукционов Минфин России в апреле привлек 34,3% (205,6 миллиарда рублей) от запланированного на второй квартал объема", — уточняет ЦБ.

Также с 17 по 23 апреля состоялись первые за последний месяц крупные успешные размещения корпоративных облигаций — совокупно на сумму в 66 миллиардов рублей. А нетто-продажи корпоративных облигаций со стороны нерезидентов на Московской бирже остались на невысоком уровне — 1,4 миллиарда рублей, говорится в обзоре.