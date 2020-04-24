МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Доля российских предприятий, не нуждающихся в мерах поддержки, в период нерабочих дней с 10 по 16 апреля снизилась до 15%, говорится в еженедельном аналитическом обзоре Банка России "Финансовый пульс".

"По опросу Банка России, в период с 10 по 16 апреля доля предприятий, столкнувшихся с отменой/сокращением заказов, немного выросла, превысив 50%. Доля предприятий, не нуждающихся в мерах поддержки, снизилась до 15%. Предприятия все чаще сообщают о недостатке оборотных средств и проблемах с ликвидностью, что могло привести к росту спроса на кредиты: процент обращавшихся в банк за кредитом предприятий, особенно в сегменте малого бизнеса, немного вырос, а баланс оценок условий кредитования немного улучшился", — говорится в материалах.

Кроме того, регулятор зафиксировал, что глубина снижения потребления электричества постепенно уменьшается. Это указывает как на адаптацию экономики к новым условиям работы, так и на ослабление ограничительных мер в некоторых регионах страны. По оценке Банка России, снижение потребления в единой энергетической системе с учетом температурного фактора на третьей нерабочей неделе (13–19 апреля) замедлилось до 1,1% в годовом выражении.

Данные национальной платежной системы на третьей нерабочей неделе (13–17 апреля) по сравнению со второй неделей показали увеличение до 20,4% (до 17,5% без учета добывающих отраслей и производства нефтепродуктов) разрыва суммы полученных платежей с нормальным для этого времени уровнем. "Это было вызвано в основном нормализацией объема входящих платежей в тех отраслях, где неделей ранее наблюдался повышенный объем платежей (производство пищевых продуктов, аренда и лизинг, строительство инженерных сооружений)", — пояснил регулятор.

Вышедшая статистика Росстата показала, что в марте промышленное производство сократилось (на 0,6% в месячном выражении с учетом сезонности, по оценке Банка России), отражая первые последствия действия внешних шоков и внутренних ограничений, связанных с коронавирусом. "В апреле динамика промышленного производства значительно ухудшится из-за снижения в добывающих отраслях и распространения на производственную активность сдерживающего эффекта от ограничений в связи с коронавирусом", — прогнозирует регулятор.