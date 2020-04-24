ВАШИНГТОН, 24 апр /ПРАЙМ/. Бюджетное управление конгресса США прогнозирует дефицит федерального бюджета почти в 4 триллиона долларов к концу финансового года, который завершится 30 сентября.

"На финансовый 2020 год… прогнозируется дефицит федерального бюджета в 3,7 триллиона долларов. Федеральный долг на руках у публики составит 101% ВВП к концу финансового года", — говорится в прогнозе.