ВАШИНГТОН, 24 апр /ПРАЙМ/. Бюджетное управление конгресса прогнозирует безработицу в США в 14% к концу II квартала 2020 года.

"Уровень безработицы, как ожидается, в среднем составит на протяжении II квартала 14%", — говорится в прогнозе.

В феврале безработица составляла 3,5%. За пять последних недель экономика США потеряла 26 миллионов рабочих мест на фоне масштабных карантинных мер из-за коронавируса.