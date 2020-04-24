ВАШИНГТОН, 24 апр /ПРАЙМ/. Экономика США сократится на 5,6% в 2020 году, свидетельствует прогноз Бюджетного управления конгресса. В 2021 прогнозируется рост на 2,8%.

Прогнозируется, что к концу 2021 года ВВП США составит 21,3 триллиона долларов по сравнению с 21,6 триллиона долларов в январе 2020 года.

Безработица с 3,8% в I квартале составит 14% во II квартале, 16% в III квартале и сократится к концу 2021 года до 10,1%, прогнозирует Бюджетное управление конгресса.