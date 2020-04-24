МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Банк России на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку сразу до 5,5% годовых, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013 года — начала 2014 года. Данный шаг регулятора означает выход на стимулирующую денежно-кредитную политику, что должно поддержать российскую экономику в условиях коронавируса. При этом регулятор намерен использовать "прививку" и в дальнейшем: потенциал снижения ключевой ставки ЦБ оценивает в один процентный пункт.

"Мы видим потенциал смягчения денежно-кредитной политики. Вопрос, как быстро и когда использовать этот потенциал, и считаем, что действительно есть потенциал снижения ставки, в том числе до, на уровне 100 базисных пунктов", — сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Глава Банка России намекнула, что на ближайшем заседании от регулятора можно также ожидать более решительного снижения ключевой ставки, чем стандартный шаг в 0,25 процентного пункта. Этого требует необходимость стабилизировать ситуацию в экономике на фоне распространения коронавируса и вернуть инфляцию к цели в 4%, пояснила она.

Годовая инфляция в России по итогам марта ускорилась до 2,5% с февральских 2,3%, а уже к 20 апреля подскочила к уровню около 3,1%. При этом регулятор отмечает, что ограничительные меры, введенные в стране из-за коронавируса, создают значительное и продолжительное дезинфляционное влияние на динамику цен, что компенсирует эффекты временных проинфляционных факторов, в том числе связанных с падением цены на нефть. ЦБ прогнозирует инфляцию по итогам года в диапазоне 3,8-4,8%.

Банк России ожидает и серьезного ухудшения в российской экономики в текущем году: ВВП может снизиться на 4-6% по итогам года. При этом Набиуллина допустила, что во втором квартале снижение может достигнуть 8%. Однако затем экономика начнет восстанавливаться, хотя темпы роста ВВП останутся отрицательными до первого квартала следующего года.

МЯГКАЯ РУКА ЦБ

Широкий шаг ЦБ в начале нового цикла снижения не стал для рынка сюрпризом: ожидания полностью совпали с действиями регулятора. Глава ВТБ Андрей Костин при этом отметил, что данный шаг регулятора является очень хорошим знаком и будет содействовать более активному приходу денег в экономику.

Как и предсказывали аналитики, ЦБ в своем решении, в первую очередь, руководствовался беспрецедентной ситуацией в российской экономике из-за эпидемии коронавируса, что стало решающим фактором для перехода регулятора к мягкой денежно-кредитной политике.

"Внезапная остановка экономики требует масштабной поддержки бизнеса и граждан, как со стороны правительства, так и со стороны Центрального банка. Снижение ключевой ставки позволит понизить ставки по кредитам, в том числе по ипотечным кредитам. Это окажет существенную помощь экономике, поскольку сделает более доступными кредиты для компаний и граждан", — говорит главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов, добавляя, что в полную силу смягчение монетарной политики заработает, как только закончится режим самоизоляции.

"В такой ситуации, на фоне резкого ослабления потребительской активности и фактической остановки деятельности некоторых отраслей из-за противоэпидемиологических мер, инфляционные риски отступают на второй план, и ЦБ вынужден заняться купированием кризиса и поддержанием кредитования экономики", — считают аналитики рейтингового агентства НКР.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отмечает, что решение ЦБ должно стимулировать коммерческие банки выдавать кредиты на более выгодных для заемщиков условиях. "В сочетании с другими мерами правительства РФ и Банка России по поддержке экономики снижение ключевой ставки позволит активизировать кредитование предприятий и минимизировать негативные экономические последствия от пандемии коронавируса", — добавил депутат.

ДАЛЬШЕ — БОЛЬШЕ

Эксперты на фоне заявлений главы Банка России о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки сходятся во мнении, что показатель к концу года однозначно опустится ниже 5%. Интрига однако сохраняется в скорости и шагах регулятора по снижению.

"Мы ожидаем, что Банк России продолжит снижение ключевой ставки на следующем заседании 19 июня. Полагаем, что шаг снижения может составить 0,25-0,5 процентного пункта. В отсутствие внешних шоков полагаем, что ключевая ставка на конец года составит 4,5%", — прогнозирует Соколов из Совкомбанка.

Главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой ждет от регулятора шага в июне в 0,25-0,5 процентного пункта, а в течение второй половины года — снижения еще на 0,5-1 процентный пункт. В результате ставка по итогам года может находится в диапазоне 4-4,75%.

"Можно ожидать снижения на 0,5 процентного пункта до июльского заседания — скорее в один прием, но в конечном итоге будет зависеть от внешних факторов. Судя по заявлению Набиуллиной сегодня, в конце года можно ожидать 4,5-4,75% в зависимости от глобальной ситуации", — поделился ожиданиями главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

"Мы считаем, что регулятор подал достаточно четкий сигнал о готовности к реализации шагов по дальнейшему снижению ключевой ставки. В текущих условиях мы не исключаем снижения ставки ниже 5% в этом году", — ожидает главный аналитик "БКС Премьер Антон Покатович.