МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информационных технологий, связи и массовых коммуникаций, ранее утвержденный правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики, дополнен с учётом предложений Минкомсвязи РФ 12 организациями, говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, в новой редакции перечня отражены и сгруппированы по подотраслям информации и связи 91 такая организация.

"Актуализация перечня осуществлена Минкомсвязью России по результатам оценки соответствия установленным отраслевым показателям и критериям отнесения организаций к системообразующим. В настоящее время Минкомсвязь России также осуществляет работу по формированию дополнительных предложений по включению организаций в перечень на особых основаниях. По результатам работы и решения правкомиссии перечень будет актуализирован", — уточняется в сообщении.

Также указывается, что для координации работы по мониторингу деятельности системообразующих организаций, проведению стресс-тестирования их финансовой устойчивости, рассмотрению проблемных вопросов и формированию предложений о мерах поддержки таких организаций приказом Минкомсвязи образован специальный оперативный штаб.