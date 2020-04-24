МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Общественный совет по развитию такси планирует обратиться в правительство с просьбой включить таксомоторные компании в перечень пострадавших от ситуации с коронавирусом отраслей экономики и распространить на них программу льготного лизинга, говорится в сообщении совета.

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин на совещании, посвящённом поддержке отечественного автопрома, поручил направить дополнительно 6 миллиардов рублей на программы льготного лизинга. Он также предложил выделить 2,5 миллиарда рублей на льготный лизинг для компаний, предоставляющих каршеринговые услуги. А ещё раньше власти РФ составили перечень отраслей экономики страны, признаваемых в наибольшей степени пострадавшими от коронавируса.

Как говорится в сообщении, в этот перечень вошла деятельность "прочего сухопутного пассажирского транспорта с кодом ОКВЭД 49.3", но непонятно, могут ли предприниматели, перевозящие пассажиров и багаж легковым такси, получать поддержку кабмина, а "некоторые компании такси уже получили отказы в предоставлении лизинговых каникул на основании того, что деятельность легкового такси и арендованных автомобилей с водителем имеет другой ОКВЭД, 49.32".

"При этом компании такси терпят колоссальные убытки в связи с резким спадом заказов, вызванным ограничительными мерами в Москве и в других регионах", — подчеркнули в совете. "Общественный совет по развитию такси направил 24 апреля письмо главе правительства РФ с просьбой о разъяснении, могут ли таксомоторные компании быть признаны организациями, пострадавшими в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавируса", — также говорится в сообщении.

"В случае если таксомоторные компании не будут признаны пострадавшей отраслью, то Общественный совет планирует направить обращение в правительство РФ с просьбой о включении в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, деятельности с кодом ОКВЭД 49.32", — добавляет совет.

"Более 80% автомобилей такси находятся в лизинге — так же, как и каршеринговые транспортные средства. Ежедневно мы получаем обращения от таксомоторных компаний, которым отказывают в предоставлении "каникул" лизинговые компании, ссылаясь на отсутствие в перечне пострадавших отраслей соответствующего ОКВЭД. Многие компании такси уже на грани закрытия", — приводятся в сообщении слова председателя совета Ирины Зариповой.