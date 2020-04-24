МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Главы российских автоконцернов на совещании в пятницу заручились согласием президента РФ Владимира Путина расширить зарекомендовавшие себя адресные программы поддержки спроса и провести опережающие госзакупки автомобильной техники уже во втором квартале. Глава государства также попросил кабмин подготовить решения для дистанционной продажи автомобилей.

В совещании, которое проходило в формате видеоконференции, участвовали гендиректор "Камаза" Сергей Когогин, гендиректор "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин, основной владелец Sollers Вадим Швецов, президент "АвтоВАЗа" Ив Каракатзанис, владелец ОМГ, которой принадлежит "Урал" Дмитрий Стрежнев, главы регионов, где находятся предприятия, а также глава Минпромторга Денис Мантуров, глава ВЭБа Игорь Шувалов, первый вице-премьер Андрей Белоусов и министр транспорта Евгений Дитрих.

О ЧЕМ ПРОСИЛИ АВТОКОНЦЕРНЫ

Топ-менеджеры рассказали о мерах против распространения коронавируса, которые предприняты на их заводах для обеспечения безопасности коллективов, и о том, как ситуация с пандемией отразилась экономике предприятий.

По словам Когогина, в первом квартале рынок тяжелых грузовиков в среднем сократился на 15%, но за три недели апреля такое снижение по ряду сегментов составило до 95% относительно аналогичных продаж прошлого года, практически остановлены все экспортные продажи, а прохождение границ стало большим искусством.

"Важнейшей задачей в данных условиях считаем сохранение спроса на отечественном рынке. В качестве мер прошу вас рассмотреть и дать соответствующие поручения относительно следующего: во-первых, обеспечить во втором квартале 2020 года федеральными органами исполнительной власти, такими как МВД, Росгвардия, Министерство обороны и другие, проведение опережающих закупок автомобильной техники, планируемых бюджетом к приобретению в 2021-2022 годах", — отметил топ-менеджер, обращаясь к Путину.

По мнению Когогина, стимулировать покупки транспорта населением могло бы допфинансирование уже зарекомендовавших себя мер адресной поддержки спроса на основе льготного автокредитования и льготного лизинга.

Глава "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин, в свою очередь, говорит, что для его компании льготные автокредиты не работают, зато очень полезен льготный лизинг, но только после восстановления спроса. Пока же, по его словам, есть заявки на производство 1,5 тысяч машин на май и столько же – на июнь, при точке безубыточности 4,8 тысяч машин в месяц.

Он попросил президента сфокусировать программу господдержки на срочных госзакупках, что позволит загрузить заводы и направить потоки ликвидности поставщикам, а также продлить закупки машин "скорой помощи" и школьных автобусов.

Основной владелец группы Sollers (УАЗ, Mazda Sollers, Ford Sollers) Вадим Швецов назвал одним из важнейших источников экстренного замещения коммерческого спроса со стороны государства начало реализации программы первичного звена здравоохранения, поскольку она выявила потребность 12 тысяч легковых коммерческих автомобилей и 14 тысяч легковых машин для сельских фельдшеров и врачей общей практики.

"Дефицит оборотных средств 3,5 миллиарда рублей на май. Не рассчитывали на продажи, но надеялись, что переживем этот период за счет свободных банковских лимитов, а крупные банки включили режим приема денег, но полностью выключили режим выдачи… Очень будем просить мер поддержки со стороны государства в диалоге с банками, чтобы сохранить существующие лимиты", — добавил Швецов.

Владелец автозавода "Урал" Дмитрий Стрежнев неожиданно зашел с другой стороны и предложил подумать о поддержке инвестиций — сохранить инструменты, которые работали ранее в части поддержки расходов компании на опытные образцы и пилотные партии, а также при продолжении компанией инвестиционной активности дать возможность получать льготные кредиты на инвестпрограмму.

ЧТО ОТВЕТИЛА ВЛАСТЬ

Глава Минпромторга сделал акцент на программах, которые уверенно отработали в предыдущие годы – "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" на основе льготного автокредитования, "Русский тягач" и "Свое дело" — льготный лизинг. Министр пообещал поддержать дефицит ликвидности автозаводов, но отметил, что в первую очередь это будет связано с запуском дилерской сети, и потребует времени.

Говоря о срочных мерах по сдвижке сроков и опережающей закупке госорганами и компаниями с госучастием автотехники, министр предложил провести их за 2021 и 2022 годы в мае, июне и июле этого года – самых тяжелых, по его мнению, месяцах с точки зрения выхода предприятиями из кризиса. Также Мантуров пообещал обеспечить ускоренную поставку реанимобилей по текущим контрактам и выполнить дополнительные поставки в случае, если на это будут выделены еще средства.

Путин подчеркнул необходимость обеспечить стабильную и ритмичную работу по всей цепочке автоиндустрии и автомобильного рынка – от производства автокомпонентов до розничных продаж автомобилей и их обслуживания, попросил правительство и коллег в регионах принимать выверенные, сбалансированные решения по продолжению или возобновлению работы компаний.

Глава государства заявил он необходимости поддержать массовый потребительский спрос на продукцию автопрома, в связи с чем предложил выделить дополнительно в этом году 7 миллиардов рублей на программы льготного автокредитования, 6 миллиардов – на льготный автолизинг, и 2,5 миллиарда – на льготные лизинговые механизмы для программы "Доступная аренда".

Кроме того, президент предложил направить еще 5 миллиардов рублей на закупку машин "скорой помощи", проинформировал, что силовые структуры в этом году закупят дополнительно порядка 25 тысяч машин, и попросил правительство и ВЭБ проработать запуск программы обновления общественного транспорта.

Путин также попросил правительство совместно с представителями автопрома подготовить нормативные документы, которые обеспечат возможность дистанционной продажи автомобилей.

По мнению президента, для обеспечения устойчивости системообразующих предприятий автопрома нужно отшлифовать механизм предоставления кредитов на пополнение оборотных средств, и попросил оценить и другие меры обеспечения оборотного капитала отрасли, а также подчеркнул, что все обозначенные шаги должны быть реализованы на практике и максимально быстро.