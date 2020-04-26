МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% в годовом выражении, следует из материалов, опубликованных на сайте Росстата.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

Кроме того, Росстат несколько улучшил оценку роста реальных располагаемых доходов россиян в 2019 году — до 1% с прежних 0,8%.

Росстат в марте 2019 года объявил о том, что приостанавливает публикацию ежемесячных данных о денежных доходах и будет публиковать эти сведения ежеквартально.