МИНСК, 26 апр — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя останавливать предприятия и экономику страны из-за нового коронавируса, а нужно думать о том, что будет после окончания пандемии.

"Нам надо думать о том, что будет с нами после того, как уйдет эта пандемия. Я это почувствовал два месяца назад", — сказал белорусский лидер в воскресенье во время общения с жителями Наровлянского района (Гомельская область), где находится с рабочей поездкой.

Лукашенко объяснил, почему принял решение не останавливать экономику. "Остановили экономику, все остановили, допустим. Кто быстрее подымется — тот, кто печатает доллары, у кого есть ресурсы. А остальные где будут? Поэтому мной было принято решение экономику не останавливать. Предприятия должны работать", — сказал президент.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Число инфицированных коронавирусом, по данным на субботу, в Белоруссии за сутки выросло на 817, до 9,5 тысячи, это максимальный прирост с начала распространения заболевания в республике, умерли 67 человек.