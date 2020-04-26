МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве в воскресенье днем на уровне 4,0 — это значит, что на улице почти никого нет, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" в конце марта сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "на улицах много людей" до 5 — "все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 12.30 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 4,0, это означает, что большинство жителей столицы ответственно подходят к самоизоляции, и на улице почти никого нет. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Зеленограде (4,1), самое низкое — в Котельниках, Ногинске и Пушкино (3,4).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом значительная часть их жителей на 12.30 мск также находилась дома. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Перми (местное время 14.30), там индекс составил 3,8, самое низкое – в Челябинске (местное время 14.30), где индекс на уровне 3,0.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 80 949 человек, всего скончались от болезни 747 человек, выздоровели 6,76 тысячи. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.