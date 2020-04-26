МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Глава испанского МИД Аранча Гонсалес Лайя заявила в интервью изданию Mundo, что падение ВВП из-за ограничений, введенных в стране в связи с коронавирусом, практически неизбежно, а ожидания нулевого прироста новых заражений назвала "научной фантастикой".

"Практически невозможно избежать падения ВВП", — заявила министр. "Это сложно, потому что основной мерой, принятой для того, чтобы справиться с инфекцией, было резкое сокращение свободы передвижения. Однако экономике нужна мобильность. Так, для туризма, который составляет 12% нашего ВВП, мобильность крайне важна", — отметила она.

Министр предупредила, что не стоит ждать отсутствия новых случаев заражения. "Это из области научной фантастики. Во многих странах, которые думали, что достигли нулевого уровня заражений, идет вторая волна". Она отметила, что властям остается укрепить потенциал системы здравоохранения и пытаться минимизировать риск новых заражений.

Аранча Гонсалес добавила, что кризис стимулирует рост популизма. "Есть очень сильные вспышки популизма. Выйти из пандемии нелегко, нет простых ответов. Это крайне сложно в Испании, Франции или США. Популизм предлагает упрощенные ответы, и мы рискуем, что кризис продлится дольше", — подчеркнула она.

"Когда у нас будет четкое представление, в какой момент можно открывать каждый сектор, в том числе туристический, мы это сделаем", — подчеркнула министр.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.