МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Экспортеры зерна полностью выбрали объем квоты на экспорт зерновых культур из России, который был установлен на уровне 7 миллионов тонн, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Правительство РФ 31 марта приняло постановление о введении квоты на экспорт ряда зерновых культур из России, документ был опубликован 2 апреля. Ограничение распространяется на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами ЕАЭС. Объем квоты составляет 7 миллионов тонн, она должна была действовать по 30 июня 2020 года.

"Двадцать шестого апреля 2020 года нетарифная квота в рамках реализации постановления правительства РФ от 31 марта… выбрана в полном объеме", — говорится в сообщении.

Замглавы Минсельхоза Оксана Лут 17 апреля сообщила, что, если объем квоты на экспорт зерновых культур из РФ будет выбран до 30 июня, то поставки зерна за рубеж в текущем сезоне будут остановлены. Министерство не планирует увеличивать объем квоты в текущем сельхозгоду. По оценке Минсельхоза, объем квоты может быть выбран к середине мая или даже раньше.

По оперативным данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, которые Минсельхоз приводил во вторник, по состоянию на 16 апреля в текущем сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 года) из России было экспортировано (без учета данных о взаимной торговле с государствами ЕАЭС за март и апрель) 36,1 миллиона тонн зерна. Объем выборки квоты к утру 16 апреля составлял 2,4 миллиона тонн.