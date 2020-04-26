ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 апр — ПРАЙМ. Новое правительство РФ не приходило на кризисный менеджмент в ситуации борьбы с коронавирусом, но члены кабмина занимаются этим со всем самопожертвованием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мне кажется, что правительство блестящее и профессиональное, молодое, энергичное, слаженное. Очевидно, что, наверное, правительство не приходило на кризисный менеджмент, но ведь им пришлось заниматься и они занимаются этим со всем самопожертвованием", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Очевидно, что работа идет очень напряженная, тяжелая, которая не терпит раскоординированности", — добавил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 80 949 человек, всего скончались от болезни 747 человек, выздоровели 6,76 тысячи.