МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Туристической отрасли Евросоюза понадобится 375 миллиардов евро инвестиций для восстановления после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сказал исполнительный директор Европейской туристической комиссии Эдуардо Сантандер в интервью португальскому агентству Lusa.

"По оценкам Евросоюза примерно 255 миллиардов евро понадобится, чтобы помочь государствам-членам восстановить туристическую индустрию и ещё около 120 миллиардов евро дополнительных вложений для оказания помощи компаниям и туроператорам в восстановлении своей деятельности", — сказал Сантандер.

По его словам, туристическая активность из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, сократилась со 100% до не более чем 10%.

"Все, начиная от круизных компаний, до операторов и авиакомпаний, несут громадные убытки. Потери около 45% для авиакомпаний, которые выполняют другие услуги, а не только пассажирские перевозки, и порядка 70% у отелей и ресторанов", — отметил он.

По оценке Сантандера, если ситуация, связанная с масштабными ограничениями на передвижение в Европе сохранится еще на протяжении нескольких месяцев, это грозит потерей до 10 миллионов рабочих мест в сфере туризма. В числе стран, которые могут наиболее пострадать от кризиса в туристической сфере он назвал Грецию, Португалию, Испанию и Италию.