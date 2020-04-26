ВАШИНГТОН, 26 апр — ПРАЙМ. Министр финансов США Стивен Мнучин надеется, что американская экономика "откроется" после карантина в мае-июне и начнет быстрое восстановление с июля.

"Я думаю, что по мере того, как мы начнем открывать экономику в мае-июне, мы увидим, что экономика "отскочит" в обратном направлении в июле, августе и сентябре", — сказал Мнучин в интервью Fox News.

По его словам, он надеется на "значительный" эффект от триллионов долларов, который предоставили власти для поддержки экономики.

При этом бюджетное управление конгресса на этой неделе спрогнозировало, что экономика США сократится в 2020 году на 5,6%. Предполагается, что к концу 2021 года экономика вернется к показателям, близким к началу 2020 года, но это будет зависеть от того, как будет развиваться пандемия коронавируса. При этом эксперты конгресса предполагают, что даже в таком оптимистичном сценарии безработица в США, составлявшая до кризиса около 3,6%, не опустится ниже 10% до конца 2021 года.