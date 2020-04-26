МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. Минфин РФ готов выделить дополнительно столько сколько потребуется средств на поддержку населения и экономики в случае продления ситуации с распространением коронавируса и связанных с этим ограничений, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Ресурсов у нас достаточно, резервы есть, будем дальше поддерживать, наших людей", — сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". "Сколько бы ни потребовалось времени для того, чтобы проводить такую политику, мы будем это делать. И сколько бы ни потребовалось денег для поддержания здоровья и жизни наших граждан, мы будем это делать", — подчеркнул он.

По словам министра финансов, власти готовы к продолжению такой ситуации столько, сколько потребуется, несмотря на то что это дорого обходится бюджету. "Внутри бюджета мы направим около 2,8% (ВВП — ред) дополнительных ресурсов как в виде прямой бюджетной помощи, так и в виде гарантийной поддержки, о которой мы с вами говорили, на меры, которые позволят минимизировать последствия этой пандемии как для наших граждан, так и для экономики", — сказал он.

Для этого Минфин возьмёт около 2 триллионов рублей из ФНБ, а также привлечёт около 1 триллиона рублей дополнительных заимствований. Сокращать остальные запланированные расходы бюджета при этом не планируется, поскольку Минфин рассматривает бюджет как контрциклический инструмент экономической политики.

"Да, бюджет в этом году у нас будет дефицитный, но ситуация такова, что здесь мы готовы идти на те издержки и дополнительные траты, которые позволят нам принять все необходимые меры, чтобы в меньшей степени наши граждане почувствовали последствия негативных явлений", — заявил Силуанов. Он отметил, что российская и мировая экономики сейчас столкнулась с новыми непредсказуемыми вызовами и сейчас ищется выход из этой ситуации, а правительства и центральные банки всех стран принимают меры поддержки и стимулирования экономики.