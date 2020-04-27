МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Треть россиян в условиях ограничений, связанных с распространяем нового коронавируса, нашли подработку, при этом она не всегда связана с утратой основного дохода, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Исследование показало, что 21% опрошенных жителей России начали подрабатывать из-за отсутствия основного места работы. Еще 12% респондентов отметили, что нашли подработку для увеличения общего дохода.

Большая часть респондентов (42%) пока не нашли подходящих предложений для подработки. 18% отказались от дополнительной деятельности, так как их всё устраивает на основном месте работы, а 7% опрошенных не хватает на подработку времени. В исследовании сервиса, проведенного в апреле, приняли участие более 3,5 тысячи пользователей из всех регионов России.

"Поиск временной подработки сейчас актуален. Для помощи людям, попавшим в трудную ситуацию, Работа.ру совместно со Сбербанком запустила отдельный сервис с предложениями временной работы beremnarabotu.ru. Мы уверены, что новый сервис поможет быстро найти подработку и заработок тем, кому это необходимо", — заявила директор по маркетингу Работа.ру Ксения Курникова.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В ряде регионов РФ введен режим самоизоляции или другие ограничения, некоторые организации перевели часть сотрудников на удаленный формат работы, в Москве и Подмосковье закрыты все торговые центры, магазины, кроме продовольственных и аптек.

Работа.ру — сервис для поиска работы и подбора персонала, входит в экосистему Сбербанка. На сервисе размещено более 16,9 миллиона резюме, зарегистрировано более 478 тысячи работодателей и публикуется более 250 тысяч вакансий каждый месяц.