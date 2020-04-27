МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Россияне в первом квартале 2020 года чаще всего искали на площадке для размещения объявлений "Авито" как дома и квартиры, так и предметы для дома — например, диваны, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

Эксперты "Авито" проанализировали запросы пользователей в первом квартале текущего года, введенные в поисковой панели, и сравнили их с запросами в январе-марте 2019 года.

"В первом квартале 2020 года россияне чаще всего искали на "Авито" "дома" и "квартиры": за три месяца суммарное количество таких запросов составило почти 2 миллиона", — рассказали в сервисе. Вместе с тем эксперты сервиса считают, что не все запросы были напрямую связаны с поиском жилья: большая их часть была сфокусирована на поиске предметов для дома.

"Высокий интерес вызывали мебель и бытовая техника: запросы "диван", "телевизор" и "холодильник" также попали в топ. По этим данным очевидно, что люди решили обустроить свой быт — обновить технику, сделать пространство более уютным. Чуть ниже в списке приоритетов "телефоны" и "работа", — рассказали в компании.

Эксперты "Авито" также проанализировали поисковые запросы россиян в марте. Так, по данным сервиса, в прошлом месяце россияне стали сильнее обычного интересоваться средствами противовирусной защиты. Пользовали активно искали и весеннюю одежду, а также товары для дачи и инвентарь для проведения досуга на свежем воздухе.

"Вероятно, пользователи не ожидали введения режима самоизоляции и спокойно готовились к наступлению нового сезона. Сильнее всего на фоне распространения COVID-19, ожидаемо, выросло количество запросов медицинских товаров: антисептиков, термометров, перчаток. Взрывным оказался и рост интереса к гречке, в марте ее искали на "Авито" на 727% чаще, чем в феврале", — отметили в пресс-службе сервиса.