МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. ОК "Русал" в I квартале 2020 года увеличил выпуск алюминия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3%, до 940 тысяч тонн, следует из сообщения компании.

На заводы компании, расположенные в Сибири, пришлось 93% от общего объема выпуска алюминия. Производство глинозема выросло на 4,2%, до 2,013 миллиона тонн, добыча бокситов снизилась на 6,6%, до 3,577 миллиона тонн, нефелиновой руды – увеличилась на 7,3%, до 1,083 миллиона тонн. Выпуск фольги и упаковки вырос на 5,5%, до 25 тысяч тонн.

По отношению к предыдущему кварталу выпуск алюминия в отчетный период снизился на 0,9%, глинозема — уменьшился на 1,8%. Добыча бокситов упала на 11,2%, что в компании связывают в первую очередь с объявленной в феврале приостановкой работы предприятия в Гайане. Добыча нефелиновой руды увеличилась на 0,8%. Выпуск фольги и упаковки возрос на 1,4%.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2018 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,2% глинозема. Компания присутствует в 13 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек.