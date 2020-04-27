МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. "Русал" в I квартале 2020 года реализовал 914 тысяч тонн алюминия, что на 2% превышает показатель за аналогичный период прошлого года (896 тысяч тонн), следует из сообщения компании.

Средняя цена реализации алюминия (включает цену на Лондонской бирже металлов, региональную и продуктовую премии) в I квартале снизилась в годовом исчислении на 4,4% и составила 1,864 тысячи долларов за тонну. Продажи продукции с добавленной стоимостью (ПДС) выросли в 1,6 раза, до 421 тысячи тонн. Доля ПДС в общем объеме продаж составила 46% против 29% годом ранее, и 40% — в предыдущем квартале, тем самым практически достигнув показателя 2017 года (47%), зафиксированного до введения санкций США.

По сравнению с предыдущим кварталом, реализация алюминия в первом квартале 2020 года упала на 17,4%. В компании такое снижение связывают главным образом с эффектом высокой базы в предыдущем квартале, образованной за счет продаж ранее накопленных запасов и активизации поставок на внутреннем рынке. В том числе продажи ПДС сократились на 4,7%. Средняя цена реализации алюминия уменьшилась на 0,5%.

С географической точки зрения наибольший объем реализации пришелся на Европу, доля которой в общем объеме продаж составила 55%. В России и СНГ было реализовано 22% от общего объема продаж, в Азии — 15%, в Америке — 7%.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2018 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,2% глинозема. Компания присутствует в 13 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек.