ПЕКИН, 27 мая — ПРАЙМ. Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в январе-марте 2020 года составила 781,45 миллиарда юаней (около 110,4 миллиарда долларов), что на 36,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического управления.

Доходы китайских предприятий, занятых в добывающей промышленности, за указанный период сократились на 27,5% и составили 88,14 миллиарда юаней (12,45 миллиарда долларов), прибыль компаний в обрабатывающей отрасли сократились на 38,9%, а доход предприятий, занятых в производстве и передаче электричества, тепловой энергии и газа, снизился на 28,6%.

В общей сложности из 41 отрасли промышленности только в 2 доходы выросли, в 39 – сократились.

Кроме того, согласно подсчетам статистического бюро, прибыль крупных государственных промпредприятий за три первых месяца года сократилась на 45,5% по сравнению таким же периодом 2019 года. Прибыль акционерных предприятий сократилась на 33,0%, а частных — на 29,5%.