МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. российская Федерация заняла четвертое место в мире по объему военных расходов за прошлый 2019 год. Как сообщается в пресс-релизе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), затраты страны на оборону составили $65,1 миллиарда, рост к 2018 году составил 4,5%.

Мировые военные расходы в прошлом году возросли до $1 917 миллиардов. Рост — 3,6% к 2018 году.

Такой рост, отмечается в докладе, обусловлен увеличением военных расходов США. Эта страна заняла первое место в мире по этому показателю.

США в 2019 году потратила на оборону $732 млрд, это 5,3% больше, чем в 2018 году.

Топ-5 стран по расходам на оборону выглядит так:

США

Китай

Индия



Россия

Саудовская Аравия.



Военные расходы Китая в 2019 году выросли на 5,1% и составили $261 миллиарда.

Индия нарастила расходы на оборону на 6,8% — до $71,1 миллиарда.