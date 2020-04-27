МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Италии в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB", прогноз — негативный, говорится в сообщении агентства.

Краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне "A-2".

S&P прогнозирует, что ВВП Италии в 2020 году упадет примерно на 10%. Агентство исходит из того, что ограничения, введенные властями страны для сдерживания коронавируса, продлятся восемь недель, а открытие экономики будет постепенным.

Для смягчения экономических последствий чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения итальянские власти ввели бюджетные меры стимулирования на сумму, эквивалентную 1,5% ВВП, и предоставили гарантии малым и средним предприятия и экспортерам на сумму 25% ВВП.

Согласно прогнозам агентства, эти меры приведут к тому, что общий дефицит бюджета Италии в этом году составит примерно 6,3% ВВП, а госдолг к концу 2020 года достигнет 153% ВВП.

"Рейтинг может быть понижен, если объем государственного долга к ВВП не сможет перейти на явно заметный нисходящий путь в течение следующих трех лет", — добавляет S&P.