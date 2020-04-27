МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. К середине мая Российская Федерация должна выйти на плато по заболеваемости новым коронавирусом. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песковв интервью газете "Аргументы и факты", в первый месяц лета — в июне — станет полегче.

"Где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче. И все эти тяготы, повторюсь, быстро забудутся", — отметил пресс-секретарь главы государства.

В то же время, добавил Песков, тяготы "не забудутся у тех, кто потерял своих близких или сам серьезно переболел".

"И ещё, каждому из нас потом надо будет много-много работать, чтобы минимизировать последствия пандемии для своей жизни. Это тоже будет непростой период, надо будет вложить в это много сил", — добавил пресс-секретарь.

Он также отметил, что стране будет необходимо помогать гражданам — "и вы видите, что оно уже помогает".

"Очевидно, нужно будет четко контролировать, как выполняются принятые решения. Где могут быть какие-то затыки, не срабатывают механизмы, где помощь не доходит до людей. Много будет задач, конечно. Но жизнь в любом случае вернется в нормальное русло", — сказал он.

По словам Пескова, через месяц или два все уже будут с трудом вспоминать сегодняшние тяготы из-за коронавируса, всё это не будет продолжаться дольше.

У Пескова спросили, как изменится жизнь людей после коронавируса, поменяется ли как-нибудь система ценностей — и у государства, и у людей, и как скоро жизнь вернется в нормальное русло.

“Вы знаете, человек так устроен, что, наверное, через месяц или два мы уже будем с трудом вспоминать те тяготы, которые переживаем сегодня”, — заявил Песков.