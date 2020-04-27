МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Депутаты в преддверии видеоконференции 28 апреля с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной рассказали РИА Новости, что хотят узнать у главы регулятора — будут ли использовать "жирок" банковской системы для поддержки производства, обеспечат ли дополнительными льготами "локомотив" экономики и как сделать, чтобы адресная помощь государства доходила до населения.

О своих планах сообщили "Единая Россия", КПРФ и "Справедливая Россия", ЛДПР воздержалась от комментариев до встречи.

"ЛОКОМОТИВ" ЭКОНОМИКИ И "ЖИРОК" БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что банковская система "подкопила жирок" — у нее есть ресурсы, и сейчас, в кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, "самое время" поддержать производство и граждан страны.

Зюганов обозначил четыре основные темы, которые КПРФ планирует обсудить на встрече с Центробанком. В качестве первоочередного вопроса была названа поддержка малого и среднего бизнеса, лишившегося спроса в условиях пандемии.

"Второй вопрос связан с производством, он тоже основной. Обычно после кризиса или в условиях кризиса активно что помогает? Агропромышленный комплекс, еда нужна", — отметил Зюганов.

В качестве третьего ключевого направления лидер КПРФ назвал строительство, подчеркнув, что сейчас строители "штурмуют" поставленные перед ними задачи, в максимально сжатые сроки возводя целые медицинские комплексы, при этом строительство порождает спрос на ряд материалов и не дает затухать производствам. Зюганов назвал строительную сферу "локомотивом", подчеркнув, что ей необходимо создать льготные условия, "естественно, с соблюдением санитарных норм".

Также Зюганов напомнил, что без научно-технического прогресса и качественного образования решить данные проблемы невозможно, и этим сферам необходимо оказывать поддержку.

О "САБОТАЖЕ" БАНКОВ

Председатель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что СР ждет от главы Центробанка четкого понимания, как "мегарегулятор" ЦБ намерен преодолеть "саботаж банков", которые "срывают" выполнение антикризисного пакета мер.

"Из-за этого люди не могут воспользоваться кредитными каникулами, а бизнес — льготными займами. Мы предлагаем Банку России подготовить обязательное для кредитных учреждений предписание, где все должно быть ясно и четко расписано — кто и как может получить льготный кредит или рассрочку по платежам. И пусть банки поместят это разъяснение на главных страницах своих сайтов", — предложил Миронов.

Глава СР подчеркнул, что необходимо также предусмотреть конкретные санкции за невыполнение такого предписания — вплоть до отзыва лицензии, уточнив: только так мы добьемся, чтобы принимаемые решения по поддержке населения и бизнеса не остались на бумаге.

И БАНКАМ НЕПРОСТО

Первый зампред Госдумы Александр Жуков ("Единая Россия") также отметил, что одним из основных вопросов для обсуждения на встрече с Набиуллиной станет то, как банки исполняют поручения президента и кабмина по поддержке бизнеса и граждан, в том числе в части кредитования предприятий под выплату заработной платы и поддержки людей с ипотеками.

"Конечно, (будет обсуждаться — ред.) в целом состояние банковской системы. Понятно, что в условиях кризиса банкам отводится очень большая роль по нормализации ситуации, в то же время надо внимательно следить, чтобы сами банки не попали в сложную ситуацию", — подчеркнул Жуков.

Кроме того, на встрече обсудят вопросы макроэкономики, так как Центральный Банк, безусловно, является главным органом, отвечающим за стабильность национальной валюты и за отсутствие роста инфляции, подчеркнул вице-спикер ГД.