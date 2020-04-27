МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. России не придется урезать соцрасходы и отказываться от индексации пенсий в следующем году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я бы ответил однозначно: нет", — сказал он в интервью газете "Аргументы и факты", отвечая на вопрос, не придется ли государству урезать соцрасходы, отказываться от индексации пенсий в следующем году.

Он подчеркнул, что даже действующая редакция конституции подчеркивает социальный характер нашего государства. "И для президента Путина это всегда было абсолютным приоритетом. Могу с полной уверенностью сказать: Россия даже в самые тяжелые времена обладает возможностью и необходимым инструментарием, чтобы выполнять все свои социальные обязательства", — сказал Песков.