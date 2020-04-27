МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Компании смогут претендовать на прямые выплаты государства в связи с коронавирусом, если их задолженность по налогам не выше 3 тысяч рублей, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Премьер отметил, что необходимо исключить все барьеры, мешающие предоставлять помощь добросовестным компаниям.

"Для этого правительство приняло решение, что компании, которые в силу разных обстоятельств имеют, зачастую, техническую задолженность по налогами и страховым взносам, смогут претендовать на субсидию, если в сумме такая задолженность не превышает 3 тысячи рублей", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По мере улучшения ситуации с коронавирусом можно рассмотреть поэтапную отмену на ограничения работы предприятий, заявил также Мишустин.

"По мере того, как обстановка будет меняться к лучшему, надо будет рассмотреть поэтапную отмену ограничений на деятельность отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей", — сказал председатель правительства.

Кабмин готовит третий пакет мер поддержки экономики, заявил Мишустин.

"Правительство уже сейчас готовит третий пакет мер, который будет направлен на восстановление нормального ритма работы экономики. Прошу Минэкономразвития проработать все предложения, свести и 30 апреля представить их в правительство", — сказал Мишустин.